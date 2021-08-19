В "Одноклассниках" пройдет "Ипотечный марафон"

Всероссийский экспертный марафон по ипотеке, который пройдет в формате прямых эфиров, стартует в "Одноклассниках". На вопросы пользователей ответят представители Минфина России, ЦБ, ДОМ.РФ, участники строительных компаний, риэлторы, юристы и психологи, говорится в сообщении соцсети в четверг.

Трансляция "Ипотечного марафона" начнется в 10:00 мск в официальной группе проекта, все эфиры будут доступны для просмотра в записи. Ведущей мероприятия будет эксперт дирекции финансовой грамотности НИФИ Минфина Надежда Грошева.

"Программа состоит из трех тематических блоков, которые будут интересны тем, кто только планирует взять ипотечный кредит, уже оформил ипотеку или хочет найти пути решения проблем, связанных с покупкой своего жилья", - говорится в сообщении. Расписание программы доступно в группе марафона.

Отмечается, что марафон поможет проверить актуальность знаний перед покупкой квартиры в кредит, планировать семейный бюджет и жить с ипотекой комфортно, а также понять, на какие льготы от государства можно рассчитывать.

"Ипотечный марафон" — совместный проект Минфина РФ, Института развития в жилищной сфере ДОМ.РФ при участии Центрального Банка и Центра Финансовой грамотности (ЦФГ) НИФИ Минфина.