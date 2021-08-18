Бастрыкин раскритиковал работу следователей в Подмосковье после обращения дольщиков

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин раскритиковал работу следователей города Пушкино после обращения к нему обманутых дольщиков. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства по итогам онлайн-приема граждан.

Обманутые дольщики ЖК "Пушкарь", дома которого до сих пор не сданы в эксплуатацию, хотя планировалось это сделать еще в 2018 году, уже обращались к Бастрыкину 11 августа. Тогда он раскритиковал работу подчиненных и назначил служебную проверку в отношении руководителя следственного отдела по городу Пушкино Сергея Пятова.

В среду председатель СК России заслушал доклад подчиненных о проведенной следователями за это время работе, реализуемых механизмах защиты прав пострадавших граждан и организации в установленном порядке финансирования объектов незавершенного строительства на территории Московской области. "Он также обратился к самим потерпевшим, поинтересовался темпами продвижения решения их жилищного вопроса. Глава СК России вновь остался недоволен работой подчиненных в Московской области и потребовал от них в кратчайшие сроки предоставить подробный план работы по разрешению ситуации", - сообщили в СК.

Уголовные дела о мошенничестве при долевом строительстве в основном расследует полиция. Передать дело в СК может только прокуратура.