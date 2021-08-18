Росздравнадзор Самарской области проверит качество оказания медпомощи умершему инвалиду

САМАРА, 18 августа. /ТАСС/. Росздравнадзор по Самарской области проверит качество и своевременность оказания медицинской помощи инвалиду в Самаре, который, по сообщениям СМИ, скончался после отказа медиков его госпитализировать. Об этом сообщается на сайте Росздравнадзора.

"Территориальный орган Росздравнадзора по Самарской области проверит качество и своевременность оказания медпомощи пациенту, которого, по сообщениям СМИ, скорая помощь отказалась госпитализировать", - говорится в сообщении.

По данным СМИ, в Самаре приехавшие на вызов сотрудники скорой помощи отказались помогать 37-летнему инвалиду. Мужчина страдал туберкулезом, во время одного из приступов его мать вызвала скорую помощь. Однако врач и медсестра сказали, что не могут изучить историю болезни, так как "работают 24-й час". Они также отказались оказать больному помощь, назвав это бессмысленным, сообщают СМИ. Через несколько часов инвалид умер.

Ранее в правительстве региона сообщили, что проверку по факту инцидента проводит Министерство здравоохранения Самарской области.