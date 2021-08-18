Мексика одобрила использование вакцины от коронавируса компании Moderna

МЕХИКО, 18 августа. /ТАСС/. Мексиканская Федеральная комиссия по защите от санитарных рисков (Cofepris) разрешила использовать в стране вакцину от коронавируса американской компании Moderna. Об этом говорится в обнародованном в среду заявлении регулятора.

"Cofepris выдала разрешение на экстренное использование вакцины Moderna под названием Spikevax", - отмечается в сообщении. В общей сложности мексиканский регулятор одобрил уже восемь вакцин от коронавируса, включая российский препарат "Спутник V".

К настоящему времени в республике были привиты свыше 54,5 млн человек, из них более 29 млн прошли полный курс вакцинации. По данным властей, с конца февраля 2020 года в стране было выявлено порядка 3,12 млн случаев заражения коронавирусом, умерли 249 529 инфицированных. В связи с ростом заболеваемости в семи регионах до 22 августа действует максимальный уровень эпидемической угрозы. В 15 он остается высоким, в девяти - средним, в одном - минимальным.