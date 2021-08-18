Российский триколор поднимут на вершину Эльбруса в День государственного флага

НАЛЬЧИК, 18 августа. /ТАСС/. Российский триколор поднимут на вершину Эльбруса, высшую точку Европы, 22 августа, в День государственного флага России. Об этом сообщили в среду в пресс-службе главы и правительства Кабардино-Балкарии (КБР) со ссылкой на материалы совещания главы региона с главами районов и городов.

"Обсуждена программа мероприятий, посвященных Дню знаний, Дню государственности КБР [празднуется 1 сентября] и Дню российского флага. Все мероприятия будут проводиться в режиме онлайн-трансляций либо на открытом воздухе с числом участников не более 50 человек <...> В честь Дня российского флага государственный символ Российской Федерации будет поднят на Эльбрус, восхождение совершат сотрудники МЧС по КБР при поддержке администрации Эльбрусского района", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в этот день государственные флаги России украсят улицы и общественные места во всех муниципалитетах. Как пояснили ТАСС в Министерстве культуры КБР, в Нальчике, в Государственной национальной библиотеке, состоится онлайн тематическая выставка и патриотический час "Под символом славным могучей державы". Волонтеры раздадут ленточки триколора в наиболее посещаемых местах города.

В Нальчике и в административных центрах районов все желающие смогут сфотографироваться на фоне флага Российской Федерации и выкладывать в соцсети с официальными хэштегами акции #деньРоссийскогоФлага, #флагРоссии, #флагМоегоГосударства. КБР присоединится и ко Всероссийской акции "Мой флаг, моя история". Патриотический час с видеопрезентацией "Белый, синий, красный цвет - символ славы и побед!" в социально-реабилитационном центре "Радуга" проведут сотрудники Республиканской детской библиотеки им. Б. Пачева.