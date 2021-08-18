Власти Петербурга не получали жалоб на отказ в вакцинации против COVID-19 от больных ВИЧ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 августа. /ТАСС/. Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга не получал обращения от ВИЧ-инфицированных, связанные с отказом в вакцинации против новой коронавирусной инфекцией. Среди некоммерческих организаций такие случаи носят единичный характер, сообщил председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

Издание "Коммерсантъ" сообщило, что в Санкт-Петербурге люди с ВИЧ-инфекцией массово сталкиваются с отказами в вакцинации против COVID-19.

"Распространенная сегодня рядом СМИ информация о том, что в Петербурге ВИЧ-инфицированным пациентам массово отказывают в вакцинации от коронавирусной инфекции, не соответствует действительности. Более того, вплоть до сегодняшнего дня в комитете не зафиксировано ни одного обращения от больных по этому поводу. Опрошенные нами НКО, оказывающие помощь и поддержку людям с ВИЧ-инфекцией, подтвердили: если у них и были такие обращения, то они носят единичный характер", - написал Лисовец на своей странице "ВКонтакте".

Он также добавил, что комитет по здравоохранению неоднократно доводил информацию до районных отделов здравоохранения о том, что ВИЧ-инфекция не входит в перечень медицинских противопоказаний к вакцинации от новой коронавирусной инфекции. По его словам, это также касается и ряда других заболеваний: вакцинация не противопоказана, а наоборот, настоятельно рекомендуется пациентам с диабетом, онкологическими, неврологическими и ревматологическими заболеваниями.

"Правило одно: это не должна быть стадия обострения. В сложных случаях пациент может всегда обратиться к своему лечащему врачу. Собственно, с ВИЧ-инфекцией действует то же правило: лишь при наличии клинических проявлений заболевания больной может быть направлен перед прививкой на консультацию к лечащему врачу-инфекционисту", - пояснил Лисовец.

В Петербурге вакцинацию первым компонентом препарата прошли 1,4 млн человек, завершили цикл - 1,3 млн. По последним данным, в городе выявили 560 785 случаев заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели 534 545 человек, умерли 20 117. За последние сутки в городе выявили 1 636 случаев заражения.