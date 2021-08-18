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Движение "Голос" первым внесли в новый реестр незарегистрированных объединений-иноагентов

В реестре указано, что финансировала "Голос" гражданка Армении

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Минюст РФ внес общероссийское общественное движение в защиту прав избирателей "Голос" в созданный в этом году реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иноагента.

Это движение стало первым в новом реестре. В нем указывается, что финансировала "Голос" гражданка Армении.

Как указывается на сайте движения, "Голос" обучает наблюдателей, поддерживает работу федеральной горячей линии и онлайн-сервисов, оказывает избирателям юридическую помощь, участвует в совершенствовании избирательной системы, а также проводит долгосрочное и краткосрочное наблюдение за выборами.

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