В Петербурге создадут мобильную платформу для всех видов транспорта

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 августа. /ТАСС/. Мобильную платформу "Я в пути", которая объединит все виды транспорта, в том числе самокаты, планируется создать в Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба аппарата вице-губернатора Санкт-Петербурга Станислава Казарина.

"Платформа призвана объединить все виды транспорта, в том числе - средства индивидуальной мобильности для повышения безопасности движения, развития дорожной инфраструктуры и создания комфортных условий для передвижения горожан, в том числе и на самокатах", - говорится в сообщении.

Платформу планируется создать в рамках экосистемы городских сервисов. Она будет объединять все типы транспорта - личный, общественный, арендный - и предоставлять горожанину сервис, где можно будет проложить комбинированный маршрут, найти место для парковки и сразу оплатить аренду, проезд или парковку.

Реализовать проект планируется в несколько этапов. На первом - к платформе будут подключены кикшеринговые компании, затем сервис дополнят парковками, после чего будут добавлены различные виды городского транспорта. Завершить разработку первого этапа и запустить пилотную версию платформы планируется в апреле 2022 года, при этом сроки могут быть скорректированы.