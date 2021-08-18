В Киеве прошла первая репетиция парада ко Дню независимости Украины

КИЕВ, 18 августа. /ТАСС/. Первая репетиция военного парада по случаю 30-летия независимости Украины состоялась в среду на главной улице Киева - Крещатике. В ней, кроме пеших "коробок", приняли участие бронетехника и авиация.

Как передает корреспондент ТАСС с места события, по Крещатику прошли маршем военнослужащие, в том числе женские подразделения, которые впервые примут участие в параде. Затем проследовала техника, для сохранности асфальта на главной улице столицы гусеницы машин снабдили резиновыми накладками. В строю вместе с танками и артиллерийскими установками были бронемашины медэвакуации БММ-4С, бронетранспортеры БТР-4Е, а из новинок - ремонтно-эвакуационная машина БРЭМ-4РМ. Бурю эмоций вызвал у зрителей пролет над центром города самолетов и вертолетов военной авиации, его кульминацией стало появление в воздухе знаменитого сверхтяжелого транспортника Ан-225 "Мрия".

Вместе с тем репетиция вызвала недовольство водителей, поскольку все центральные улицы оказались закрыты для проезда. Из-за движения военной техники на 15 минут было невозможно перейти улицу и пешеходам. Такая ситуация стала поводом для инцидента: водитель намеривался пересечь один из центральных перекрестков, а в ответ на требования полиции остановиться демонстративно перезарядил пистолет и поехал дальше. Уже на следующем перекрестке его задержали и разоружили патрульные.

На такое недовольство горожан отреагировало МВД Украины, обратившись к киевлянам и гостям столицы с просьбой "не сердиться". В МВД отметили, что "неудобства продлятся лишь несколько дней, а память о параде останется навсегда".

По данным Минобороны, в параде 24 августа, в частности, примут участие более 5 тыс. военнослужащих, свыше 50 летательных аппаратов. Аналогичные репетиции пройдут в Киеве еще два раза - 20 и 22 августа. В полиции уже предупредили о перекрытие десятков улиц и прекращении работы парковок.