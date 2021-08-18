В Аргентине заявили, что смесь "Спутника Лайт" и Astrazeneca дает сильный иммунный ответ

ТАСС, 18 августа. Комбинация однокомпонентной вакцины "Спутник Лайт" с препаратом Astrazeneca в ходе испытаний в Аргентине вызвала сильный иммунный ответ у участников исследования. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте вакцины со ссылкой на презентацию главы Минздрава Аргентины Карлы Виссотти.

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"Комбинация однокомпонентного "Спутника Лайт" с вакциной от COVID-19 Astrazeneca создала сильный иммунный ответ среди участников совместных испытаний в Аргентине", - говорится в сообщении.

Виссотти и советник президента Аргентины Сесилия Николини ранее отправились в Москву для обсуждения поставок российской вакцины от коронавируса "Спутник V".

Аргентина стала третьей страной в мире после России и Белоруссии, где начали применять "Спутник V". 23 декабря 2020 года аргентинский регулятор выдал разрешение на экстренное использование препарата, и уже 29 декабря в стране начали прививать им медицинских работников.