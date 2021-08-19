Петергоф отметит 300-летие фонтанов праздничным пуском Большого каскада и выставкой

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 августа. /ТАСС/. Музей-заповедник "Петергоф" отметит в четверг 300-летие его знаменитой фонтанной системы торжественным пуском Большого каскада и фонтана "Самсон", а также открытием выставки о сотрудниках, которые обеспечивают работу водовода. В ознаменование юбилейной даты музей также представит на сайте тематический мультимедийный проект, сообщили в его пресс-службе.

"19 августа в 11:00 мск в честь рождения фонтанного водовода будет дан торжественный пуск Большого каскада и фонтана "Самсон". После этого генеральный директор музея-заповедника "Петергоф" Елена Яковлевна Кальницкая откроет стендовую выставку "Мастера игральных вод", посвященную фонтанной команде", - рассказали в пресс-службе.

Запуск фонтанной системы в Петергофе считают одной из самых важных дат в его истории. "В этот день 300 лет назад у истоков водопроводящего канала на Ропшинских высотах Петр I лично запустил систему, заступом выбив задвижку. К утру следующего дня она дошла до Петергофа, и фонтаны взметнулись вверх. С 1721 года и по сей день фонтанная система Петергофа работает без единого насоса, за счет естественного напора воды, не имея аналогов в мире", - напомнили в музее.

О потомственной профессии

Юбилею водоподводящей системы посвятят стендовую выставку "Мастера игральных вод" о фонтанной команде Петергофа. "Застревают ли в фонтанных трубах рыбки и лягушки? Как зимуют фонтаны Петергофа? Можно ли пить из них воду? Какой самый сложный в обслуживании фонтан?" - ответы на эти вопросы посетители смогут найти в экспозиции в Нижнем парке.

На выставке будут представлены портреты нынешних фонтанщиков, выполненные фотографом музея-заповедника Вячеславом Королевым, а также их небольшие интервью о тонкостях работы. Эта редкая и почетная должность появилась еще при Петре Великом. "В составе современной команды 32 сотрудника - мастера участков, слесари-ремонтники, осмотрщики и техники-гидротехники", - пояснили в музее.

"Все тонкости ремесла передаются из поколения в поколение, этому нигде специально не обучают. Так, к примеру, с 1977 по 2010 года фонтанную команду возглавляла Нина Ивановна Ершова. Под ее руководством шел процесс реставрации и запуска всей фонтанной системы. Сейчас в этой должности ее сын - Андрей Иванович Бирюков, выросший в окружении фонтанов - на школьных каникулах учился паять свинцовые насадки вместе с мастерами", - рассказали в пресс-службе.

Также в четверг на официальном сайте музея начнет работу мультимедийный проект, посредством которого можно будет узнать об истории появления фонтанной системы, рассмотреть фонтаны в специальных видео и услышать истории тех, кто работает на этих объектах.

О фонтанах

Петергофские фонтаны были созданы по образцу фонтанов французского Версаля, однако превосходят их по обилию воды, высоте струй и длительности действия. Большинство фонтанов и каскадов были задуманы лично Петром I, и в наши дни фонтанная система Петергофа на 70% сохранила историческое оборудование XVIII-XIX веков с фланцевыми и свинцово-кожаными соединениями труб.

В водоподводящую систему Петергофа входят 40 водных элементов: 18 прудов, 12 каналов и 10 ручьев и рек. Кроме того, к ней относятся 140 гидротехнических сооружений: мостов, дамб, шлюзов, труб-переездов. Общая протяженность основных водоподводящих каналов - 56 км, по территории одного лишь Нижнего парка проложено 14 км фонтанных труб.