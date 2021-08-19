Байден отверг критику других стран за планы США применять бустерные дозы вакцин от ковида

ВАШИНГТОН, 19 августа. /ТАСС/. Президент США Джо Байден не считает обоснованной критику в отношении американских властей за планы применения бустерных (третьих) доз вакцины от коронавируса. Об этом он заявил в среду во время выступления в Белом доме.

"Некоторые мировые лидеры говорят, что США не следует делать третьи прививки, пока в других странах не сделают первые. Я с этим не согласен. Мы можем одновременно и позаботиться об Америке, и помочь миру", - сказал президент США.

"В июне и июле в США сделали 50 млн прививок. Мы пожертвовали [дозы для] 100 млн прививок другим странам. Это означает, что Америка пожертвовала больше вакцины другим государствам, чем все другие страны мира вместе взятые", - полагает Байден. По его словам, "в ближайшие месяцы, осенью и в начале весны" США, как ожидается, безвозмездно передадут в другие страны более 200 млн доз вакцины от коронавируса.

Власти США с 20 сентября намерены начать широкое применение бустерных доз вакцины в стране. Прививки будут делать тем, кто не менее восьми месяцев назад был полностью вакцинирован.

Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, в США выявлено более 37,1 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 624 тысяч человек. Страна по обоим показателям занимает первое место в мире.