Восхождение на вершину Мутновского вулкана на Камчатке, где сошел сель, временно запретили

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 августа. /ТАСС/. Восхождение туристов на Мутновский вулкан на Камчатке, где в среду сошел сель, временно запрещено. При этом информации о пострадавших в результате природного явления не поступало, сообщает пресс-служба краевого правительства.

"Сель создал большую заводь - озеро, инспекторы природного парка подтверждают, что ситуация серьезная: существуют высокие риски, что запруду прорвет и весь накопленный объем воды затопит ущелье, по которому проходит туристическая тропа, ведущая в кратер вулкана. Туристический маршрут через кратер на вершину Мутновского вулкана мы признаем исключительно опасным. Парком "Вулканы Камчатки" он пока запрещен к посещению туристами. Главное для нас - безопасность людей", - приводятся в сообщении слова министра туризма Камчатского края Владимира Русанова.

Уточняется, что информации о пострадавших или пропавших без вести на вулкане нет. В ГУ МЧС по региону такая информация также не поступала.

Мутновский вулкан - действующий вулкан в южной части полуострова Камчатка. Расположен рядом с вулканом Горелый в 80 км к югу от Петропавловска-Камчатского. Абсолютная высота составляет 2 322 м над уровнем моря, в этом районе проходит несколько популярных туристических маршрутов.