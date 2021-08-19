В США дома престарелых обязуют вакцинировать персонал для участия в федеральных программах

ВАШИНГТОН, 19 августа. /ТАСС/. Власти США намерены сделать вакцинацию от коронавируса сотрудников домов престарелых и центров по уходу за пенсионерами и инвалидами в стране одним из условий для участия этих учреждений в федеральных программах медицинского страхования и оказания помощи пожилым. Об этом говорится в заявлении, распространенном в среду Белым домом.

"Как объявил сегодня президент [США Джо] Байден, Министерство здравоохранения и социальных служб США разработает новые нормы, согласно которым дома престарелых должны будут обязать всех сотрудников привиться от COVID-19 для участия в программах Medicare и Medicaid. В некоторых штатах уже сделали то же самое, чтобы защитить живущих в домах престарелых, указанные меры обеспечат единообразие и объективность норм по всей стране", - отмечается в документе. В нем констатируется, что новые правила будут применяться к более чем 15 тыс. учреждений, где работают примерно 1,3 млн человек.

Байден во время выступления в Белом доме в среду подчеркнул, что темпы вакцинации среди сотрудников указанных учреждений, "к сожалению, ниже, чем в среднем по стране". Американский лидер констатировал, что в США не менее 85 млн человек имеют возможность вакцинироваться, но пока не сделали этого. Байден призвал сограждан скорее сделать прививки.

Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, в США выявлено более 37,1 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 624 тыс. человек. Страна по обоим показателям занимает первое место в мире.