Эксперт сообщил, что ковид в среднетяжелой форме может продолжаться у пациента до 20 дней

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Продолжительность COVID-19 в легкой форме составляет до 10 дней, а в среднетяжелой может увеличиться до 20 дней. Об этом сообщил ТАСС замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

"Сроки течения заболевания остались те же: ковид в легкой форме длится до 10 дней, в среднетяжелой - до 20 дней. При заболевании в тяжелой форме конечной точки нет, особенно если требовалась реанимация", - сказал он.

По словам Горелова, переход от одного состояния к другому может произойти стремительно, в течение одного-двух дней. Поэтому при первых симптомах очень важно обратиться к врачу, чтобы начать лечение.

Инфекционист отметил, что дельта-штамм коронавируса более контагиозный, его "заразительность", то есть то число человек, которых может заразить носитель до момента выявления заболевания, увеличилось в 2-2,5 раза. "Если раньше оно было 1-2, сейчас доходит до 5-6. В связи с этим инкубационный период заболевания стал более коротким, а течение болезни гораздо чаще бывает более тяжелым, а значит и более продолжительным", - считает Горелов.