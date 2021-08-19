Новосибирские геологи протестировали технологию предотвращения утечек из хвостохранилищ

НОВОСИБИРСК, 19 августа. /ТАСС/. Ученые Института нефтегазовой геологи и геофизики (ИНГГ) СО РАН успешно провели испытания технологии предотвращения фильтраций из хвостохранилищ, в результате которых может произойти прорыв дамбы такого объекта, сообщила ТАСС заведующая лабораторией эколого-экономического моделирования техногенных систем ИНГГ СО РАН Наталья Юркевич.

"Нами была предложена технология инъектирования тампонажных растворов, это хвостовой продукт, смешанный с определенного рода полимерным составом. Рецептура смеси подбирается для каждого объекта экспериментально. Нашей задачей было разработать рекомендации для осуществления инъектирования таким образом, чтобы закрепить грунт и снизить фильтрацию. В настоящее время технология прошла лабораторные испытания, и заказчик проводит испытания на объекте", - сказала она.

Утечки на хвостохранилищах возникают при нарушениях в их проектировании или эксплуатации. Например, в том случае, если не был установлен противофильтрационный экран. "Если проблему оставить без внимания, возможен прорыв дамбы и поступление хвостового материала в окружающую среду", - отметила Юркевич.

По словам эксперта, подобная проблема произошла на одном из хвостохранилищ горно-обогатительного комбината в Якутии. Мощный поток воды начал вымывать грунт, вследствие чего возникла опасность утечки. Ученые исследовали объект, нашли места наибольшей опасности, подобрали рецептуру раствора, разработали систему скважин для данного объекта.