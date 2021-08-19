Сотрудники ОБСЕ в Ростовской области прошли вакцинацию от коронавируса

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 августа. /ТАСС/. Сотрудники ОБСЕ, работающие на территории Ростовской области, завершили прохождение вакцинации от коронавируса. Об этом сообщили ТАСС в управлении информполитики правительства региона.

"На сегодняшний день в МБУЗ "Центральная городская больница" г. Каменск-Шахтинского завершена вакцинация от новой коронавирусной инфекции 16 сотрудников группы наблюдателей ОБСЕ", - сообщил собеседник агентства. Сообщается, что остальные семь сотрудников миссии не находятся на территории области.

9 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщала, что российская сторона отреагировала на просьбу руководства ОБСЕ предоставить сотрудникам организации возможность привиться от коронавируса, около 20 человек из 15 стран, работающих на территории Ростовской области, будут привиты препаратом "Спутник V". Она отмечала, что вакцинация сотрудников группы наблюдателей ОБСЕ на данный момент ведется на пунктах пропуска российско-украинской границы "Донецк" и "Гуково".

Группа ОБСЕ работает в России с июля 2014 года, ведет наблюдение и докладывает о ситуации на двух российских пунктах пропуска на участке границы с Украиной, который не находится под контролем Киева.