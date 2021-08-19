На урановом предприятии Росатома прошли учения по ликвидации опасной аварии

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Совместные учения уранодобывающего предприятия АО "Хиагда" (входит в горнорудный дивизион "Атомредметзолото" госкорпорации "Росатом") и аварийно-спасательного формирования ГУ "Забайкалпожспас" прошли в Чите. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе АО "Хиагда".

"Аварийно-спасательные формирования отработали действия по ликвидации пролива едкого вещества на складе хранения серной кислоты на прирельсовой базе уранодобывающего предприятия. По легенде учений, произошла разгерметизация емкости, разлилось опасное вещество, персонал получил химические ожоги", - говорится в сообщении пресс-службы.

По сигналу тревоги аварийно-спасательное формирование прибыло на место происшествия, развернув спецоборудование. Место предполагаемого химического загрязнения было локализовано, пострадавшие спасены. "Учения показали хорошую готовность персонала нашего предприятия и специалистов "Забайкалпожспаса" к проведению работ по ликвидации аварии", - рассказала уполномоченная по ГО и ЧС АО "Хиагда" Наталья Ващенко, слова которой приводит пресс-служба.

АО "Хиагда" ведет добычу урана экологически безопасным методом скважинного подземного выщелачивания в Баунтовском эвенкийском районе Республики Бурятия. В настоящее время предприятие отрабатывает месторождения Хиагдинского рудного поля - Хиагдинское и Источное. Также получено положительное заключение Главгосэкспертизы России, которое дает возможность приступить к освоению Количканского месторождения.