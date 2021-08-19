Новосибирские власти более чем на треть сократили площадь нового парка "Заельцовский бор"

НОВОСИБИРСК, 19 августа. /ТАСС/. Правительство Новосибирской области более чем на треть сократило предполагаемую площадь лесного парка "Заельцовский бор", который создается в Новосибирске для защиты крупного лесного массива от застройки, - с 9,3 тыс. до 5,7 тыс. га. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства региона.

Ранее заместитель министра природных ресурсов и экологии Новосибирской области Валерий Шрейдер сообщал, что границы лесного парка "Заельцовский бор" будут определены до конца года. Его площадь оценивалась в 9,3 тыс. га. Предполагалось, что территорию парка разделят на семь зон, каждая из них будет иметь свой особый режим охраны.

"Принять решение о необходимости создания особо охраняемой природной территории регионального значения - лесного парка "Заельцовский бор" Новосибирской области на территории Новосибирского района Новосибирской области, города Новосибирска ориентировочной площадью 5 736,2 га", - говорится в документе.

Согласно постановлению, в территорию парка не войдут "Новосибирский зоопарк имени Р. А. Шило", особо охраняемая природная территория регионального значения Новосибирской области "Дендрологический парк", поселки Мочище, Озерный, а также несколько расположенных рядом кладбищ.

До момента создания лесного парка "Заельцовский бор" на его предполагаемой территории приостанавливается предоставление земельных участков и разрешений на строительство, запрещаются все виды рубок, за исключением рубок погибших и поврежденных растений, рубок ухода за лесом.

В феврале депутаты заксобрания Новосибирской области приняли законопроект, который наделяет власти полномочиями по созданию на территории зеленых зон региона новой особо охраняемой природной территории - лесных парков. Это поможет защитить их от застройки и вырубки леса. Как отмечал губернатор Андрей Травников, в Новосибирской области впервые приняли комплексный акт по защите городских зеленых зон.

О парке

Заельцовский бор - крупный лесной массив на западе Новосибирска, где на территории естественного соснового леса расположено место отдыха горожан - парк культуры и отдыха регионального значения "Заельцовский". 15 апреля он был закрыт на реконструкцию. Там планируется создать зоны для просмотра кино под открытым небом, оборудовать эко- и этнотропы, а также конные маршруты, открыть памп-парк для велосипедистов. Также будут предусмотрены спортивные и детские площадки, доступные для маломобильных групп населения.