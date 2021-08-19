Партнеры сервиса Russpass смогут управлять своими турами и размещать различные турпродукты

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Доступ к открытому API получили партнеры сервиса Russpass, разработанного по инициативе правительства Москвы. Как сообщается на официальном сайте мэра столицы в четверг, теперь они смогут управлять своими турами.

"Партнеры сервиса Russpass получили доступ к открытому API (программный интерфейс приложения). С его помощью они смогут управлять своими турами, мероприятиями и билетами, а также автоматически размещать различные туристические продукты. Публичный программный интерфейс в сервисе появился для удобного взаимодействия с партнерами. На данный момент у Russpass их более 600", - говорится в сообщении.

Отмечается, что передача данных по API позволит им синхронизировать информацию со своими ресурсами, она будет передаваться автоматически. По API можно передавать данные о турах или событиях, тарифах и времени их действия, графике работы площадок, количестве касс, а также фото- и видеоматериалы, описания, логотипы, ссылки на сайты и социальные сети.

Первыми партнерами сервиса, которые уже подключились к API, стали столичный детский парк профессий и один из столичных туроператоров. Взаимодействие с партнерами по API позволяет автоматизировать работу по передаче данных и практически в реальном времени управлять билетами и их тарифами. Например, стоимость билетов на развлечения зависит от сезона - благодаря интеграции через API информация на Russpass будет обновляться в соответствии с изменениями на сайте организации.

"Подключиться к партнерской сети могут компании из сферы туризма и гостеприимства, а также культурно-исторические объекты и рестораны. Для того чтобы начать работать с Russpass, необходимо оставить заявку", - добавляется в материале.

Сервис работает почти год. На данный момент соглашения о сотрудничестве с Russpass подписали все регионы России, а 76 из них уже представили свои туристические программы. Russpass разработан по инициативе правительства Москвы. Проект курирует Комитет по туризму города Москвы совместно с Департаментом информационных технологий.