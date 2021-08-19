В Самарской области траты туристов выросли на 95% по сравнению с 2020 годом

САМАРА, 19 августа. /ТАСС/. Траты туристов, посетивших Самарскую область, за прошедшие полгода выросли на 95% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, сообщил ТАСС во вторник руководитель регионального департамента туризма Артур Абдрашитов.

"С января по июнь 2021 года траты составили 3,2 млрд рублей - это почти в два раза больше, чем объем трат туристов прошлого года. Плюс 95% по отношению к периоду 2020 года. Если мы сравниваем с аналогичным периодом 2019 года, то рост составил 37,1%", - сказал Абдрашитов. При этом турпоток в регион также вырос и достиг 739 тыс. человек за полгода, что на 32,3% выше показателя за аналогичный период прошлого года. По сравнению с допандемийным полугодием 2019 года турпоток вырос на 4,2%.

"Июль во многом для нашей отрасли был рекордным по сравнению с аналогичным месяцем прошлых лет. И большие надежды мы связываем с сентябрем, так как большое количество мероприятий, которые не были проведены в течение года, перенесены на сентябрь или октябрь", - сказал Абдрашитов.

По его мнению, туристический кешбэк увеличил продолжительность пребывания гостей в Самарской области. "Средняя продолжительность пребывания туристов в Самарской области при этом составила восемь дней. Опять же, мы говорим о том, что при туристическом кешбэке количество дней пребывания заметно возрастает. Это в том числе связано и с тем, что человек сразу понимает, что в течение пяти дней его ожидает возврат в размере 20%, и он увеличивает количество дней пребывания", - объяснил Абдрашитов. По его данным, по результатам третьего этапа туристического кешбэка в Самарской области туристы сделали 1 168 броней на сумму более 45 млн рублей. В 2020 году в регионе в программе туристического кешбэка приняли участие 69 организаций - гостиницы, турбазы, санатории и туроператорские компании.

Что касается детского кешбэка, в программе участвует 12 организаций отдыха и оздоровления. "При этом часть работает напрямую, часть - через туроператоров. Большое количество людей, которые воспользовались уже льготной ценой, приобретали эти путевки до 25 мая, до старта программы кешбэка", - сказал Абдрашитов.

За 2020 год Самарская область приняла свыше 1,3 млн туристов. До конца года власти ожидают увеличить показатель до 1,5 млн человек. Очередной этап продажи туров с кешбэком за отдых в России прошел с 16 июня до 31 июля. Отправиться в путешествие в любой регион России можно в период с 1 октября по 24 декабря. Оплатить поездку необходимо картой "Мир". В течение пяти дней на карту вернется 20% стоимости поездки, но не более 20 тыс. рублей. До 2024 года в рамках нацпроекта запланировали 21,7 млрд рублей для выплаты туристического кешбэка.