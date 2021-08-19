Мишустин утвердил состав правкомиссии по вопросам развития лесного комплекса

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Правительственную комиссию по вопросам развития лесного комплекса возглавила вице-премьер России Виктория Абрамченко, ее заместителями в этой структуре стали глава Минприроды Александр Козлов и замминистра промышленности и торговли Олег Бочаров. Распоряжение об утверждении состава комиссии подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщила в четверг пресс-служба кабмина.

"Новая структура обеспечит взаимодействие органов власти, научных организаций и предпринимателей в сфере развития лесного хозяйства и промышленности. В центре ее внимания будут вопросы лесной охраны и пожарного надзора, борьбы с нелегальным оборотом древесины, защиты лесов от неблагоприятных факторов и восстановления их экологического потенциала, обеспечения лесов современной техникой, повышения доходности лесного комплекса", - говорится в сообщении.

Всего в состав комиссии вошли более 40 человек: главы федеральных ведомств и их заместители, представители бизнеса, общественных и научных организаций, руководители профильных вузов. Заседания будут проходить по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. Решения будут приниматься открытым голосованием простым большинством голосов.

Функции ответственного секретаря возложены на замглавы Минприроды Сергея Аноприенко. В комиссию, в частности, вошли министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, заместители министра экономического развития Владимир Ильичев и Илья Торосов, замглавы МЧС Анатолий Супруновский, замглавы Минстроя Никита Стасишин, замминистра финансов Ирина Окладникова, руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Иван Советников.

В числе представителей бизнес-сообщества - президент Союза лесопромышленников и лесоэкспортеров Мирон Тацюн и глава Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности Александр Шестаков, а также руководители крупнейших лесопромышленных компаний. Интересы научных организаций представляют ректор Уральского государственного лесотехнического университета Евгений Платонов, директор Института леса Сибирского отделения РАН Александр Онучин, глава Всероссийского НИИ лесоводства и механизации лесного хозяйства Александр Мартынюк, и.о. ректора Санкт-Петербургского государственного лесотехнического университета Ирина Мельничук.