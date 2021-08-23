YouTube по правилам. Ответы на главные вопросы о работе платформы

Миллионы российских пользователей заходят на YouTube, чтобы научиться чему-то, посмотреть новости, фильмы, интервью или послушать музыку. Каждую минуту на платформу добавляют 500 часов видео. А для многих авторов YouTube стал значимым источником дохода.
Как можно заработать, создав свой видеоблог? Почему видео на YouTube могут заблокировать? Что такое возрастные ограничения? ТАСС и Google отвечают на пять популярных вопросов о работе платформы.
Может ли YouTube заблокировать видео и почему?
Существует несколько причин, по которым видео может быть заблокировано. Чаще всего встречается такая: загруженное видео не соответствует Правилам сообщества YouTube. Например, на платформе нельзя публиковать порнографический контент. Правила распространяются на все типы контента, включая видео, комментарии, ссылки, обложки видео, и действуют универсально. Также запрещено размещать видео, нарушающие авторские права.
С января по март 2021 года YouTube удалил более 9,5 миллиона видео за нарушение принципов сообщества. Отслеживать такой контент специалистам помогают алгоритмы: 95% удаленных видео были сначала помечены именно ими. Из тех, что были обнаружены автоматически, 28% никогда не получали ни одного просмотра, а 39% посмотрели лишь от одного до десяти раз.
Почему на некоторые видео накладываются возрастные ограничения?
Некоторые видео не подходят для зрителей всех возрастных категорий, даже если правила YouTube в них не нарушены. В таких случаях YouTube может установить возрастное ограничение для просмотра видео.
Видео с возрастным ограничением не могут просматривать пользователи младше определенного возраста или пользователи, вышедшие из своего аккаунта. Реклама в них ограничена или отключена. Кроме того, такие ролики нельзя смотреть на большинстве сторонних веб-сайтов. Зрителям необходимо предварительно войти в свой профиль на YouTube и подтвердить возраст, чтобы получить доступ к контенту. Этот процесс помогает убедиться, что независимо от места размещения, видео на YouTube будет доступно для просмотра только соответствующей аудитории.
Для образовательного, документального, научного и художественного контента, содержащего изображения опасных действий, могут сделать исключение, но только при наличии определенного контекста. Например, видео, в котором показаны травмы жертв дорожно-транспортного происшествия, могут удалить. Однако если такие кадры содержатся в новостном репортаже, то видео остается на платформе. При этом на него могут наложить возрастное ограничение. Как YouTube поймет, что этот новостной репортаж или фильм снят в образовательных целях? Для этого важно правильно оформить контекст, следуя подробным рекомендациям видеохостинга.
Я использую в видео музыку. Как мне не нарушить авторские права?
YouTube применяет технологию Content ID, которая обнаруживает в ролике или прямом эфире пользователя совпадение с контентом, который защищен авторским правом. Даже если вы укажете автора или напишете, что все права принадлежат ему, это еще не значит, что вы добросовестно используете контент или получили разрешение правообладателя на его использование. Чтобы добавить музыку в видео и не нарушить при этом авторские права, вы можете использовать бесплатные композиции и звуковые эффекты в фонотеке YouTube. Либо обратиться к правообладателям, чтобы получить от них разрешение на использование музыки.
Как я могу зарабатывать на YouTube?
YouTube старается поощрять креаторов, которые создают высококачественный контент, соответствующий строгим стандартам монетизации. В 2018 году планку для авторов, которые могут зарабатывать деньги на платформе, подняли. Креаторы должны иметь минимум 1000 подписчиков и 4000 часов просмотра за последние 12 месяцев, чтобы иметь возможность подать заявку на участие в Партнерской программе YouTube (YPP) и получить право на монетизацию.
Авторы, которые становятся участниками Партнерской программы YouTube, могут зарабатывать деньги разными способами: интегрируя рекламу, продавая сувенирную продукцию или получая доход от подписок. Также на YouTube доступны функции суперчата и суперстикеров: зрители прямых трансляций могут за плату делать свои сообщения в чате более заметными, в том числе с помощью анимированных изображений.
YouTube позволяет получать основной или дополнительный доход авторам во всем мире. Например, за последние 12 месяцев только музыканты при помощи платформы заработали более четырех миллиардов долларов. Важно учитывать, что для получения выплат авторы должны стать участниками партнерской программы, выполнив ряд требований.
Как YouTube борется с недостоверной информацией?
YouTube удаляет контент, нарушающий правила, поддерживает креаторов и исполнителей, создающих полезный контент, а также продвигает информацию из авторитетных источников и препятствует распространению сомнительного контента и дезинформации, которые могут нанести вред пользователям YouTube.
Правила сообщества определяют, какую информацию можно или нельзя размещать на платформе, а контент, который не соответствует этим правилам, удаляется. Например, согласно политике YouTube по борьбе с дезинформацией о COVID-19, нельзя загружать материалы, противоречащие официальным источникам - местным органам здравоохранения и ВОЗ - о лечении, профилактике, диагностике, распространении, социальном дистанцировании или существовании вируса.
На платформу каждую минуту загружают 500 часов видео, и YouTube использует машинное обучение, чтобы находить и отмечать потенциально неприемлемый контент. Если пользователи находят неприемлемые видео или комментарии, они также могут сообщить об этом с помощью специальной функции под каждым видео. Затем эксперты удаляют контент, который нарушает принципы сообщества.
Больше полезной информации о контенте и политике платформы - на новом сайте «Как работает YouTube».