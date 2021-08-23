YouTube по правилам. Ответы на главные вопросы о работе платформы

Некоторые видео не подходят для зрителей всех возрастных категорий, даже если правила YouTube в них не нарушены. В таких случаях YouTube может установить возрастное ограничение для просмотра видео.

Видео с возрастным ограничением не могут просматривать пользователи младше определенного возраста или пользователи, вышедшие из своего аккаунта. Реклама в них ограничена или отключена. Кроме того, такие ролики нельзя смотреть на большинстве сторонних веб-сайтов. Зрителям необходимо предварительно войти в свой профиль на YouTube и подтвердить возраст, чтобы получить доступ к контенту. Этот процесс помогает убедиться, что независимо от места размещения, видео на YouTube будет доступно для просмотра только соответствующей аудитории.

Для образовательного, документального, научного и художественного контента, содержащего изображения опасных действий, могут сделать исключение, но только при наличии определенного контекста. Например, видео, в котором показаны травмы жертв дорожно-транспортного происшествия, могут удалить. Однако если такие кадры содержатся в новостном репортаже, то видео остается на платформе. При этом на него могут наложить возрастное ограничение. Как YouTube поймет, что этот новостной репортаж или фильм снят в образовательных целях? Для этого важно правильно оформить контекст, следуя подробным рекомендациям видеохостинга.