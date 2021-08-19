В Липецке оштрафовали организатора рок-фестиваля за несоблюдение ограничительных мер

ТАСС, 19 августа. Прокуратура Правобережного района города Липецка оштрафовала организатора музыкального рок-фестиваля Fox Rock Fest, который проходил 26-27 июня на Зеленом острове в Липецке, за несоблюдение режима ограничительных мер в период пандемии. Об этом в четверг сообщили журналистам в областной прокуратуре.

По данным надзорного органа, 22 июня прокуратура объявила предостережение организатору фестиваля ООО "Рифф" о недопустимости проведения массового мероприятия в период режима ограничительных мер, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции. Аналогичное предостережение выносила полиция региона.

"Вместе с тем требования изложенные в предостережении прокуратуры района исполнены не были, ввиду чего прокуратурой района было вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении по ст. 17.7 КоАП РФ в отношении руководителя ООО "Рифф". По результатам рассмотрения постановления прокуратуры района генеральному директору ООО назначено наказание в виде административного штрафа", - сообщает прокуратура.

Сумма штрафа не уточняется. Согласно КоАП РФ, за невыполнение законных требований прокурора на юридическое лицо накладывается штраф от 50 тыс. до 100 тыс. рублей либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Первый музыкальный фестиваль Fox Rock Fest прошел в Липецке 26 и 27 июня, в нем приняло участие более 20 тысяч зрителей, которые, по условиям организаторов, обязаны были предоставить сертификат о вакцинации или справки, остальные при входе на площадку бесплатно сдавали ПЦР-тест.