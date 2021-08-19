Производитель ракетной техники в Удмуртии начал поставлять кислород в ковид-центры

ИЖЕВСК, 19 августа. /ТАСС/. Воткинский завод (входит в госкорпорацию "Роскосмос") начал производство и поставки технического кислорода для ковид-центров Удмуртской Республики. Об этом в четверг сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

"Воткинский завод стал одним из ключевых поставщиков технического кислорода для ковид-центров Удмуртии. <...> Согласно договоренности с правительством Удмуртии, предприятие продолжит выпуск сверхплановой продукции до конца 2021 года", - сказано в сообщении.

По данным пресс-службы, в будни на Воткинском заводе ежедневно производят до двух тонн технического кислорода, в выходные дни - до трех тонн. Перед тем, как попасть в лечебные учреждения, продукция проходит необходимую подготовку. В специализированной организации ее доводят до качества, предъявляемого к медицинскому кислороду. По информации пресс-службы завода, производство кислорода на заводе началось с 19 июля ежедневно, без ограничения производственных нужд предприятия.

АО "Воткинский завод" - градообразующее предприятие города Воткинска, является ключевым предприятием оборонно-промышленного комплекса региона, выпускает ракетную технику с 1958 года. Завод также выполняет заказы по изготовлению продукции гражданского назначения для нефтегазовой, химической, инструментальной, металлургической, станкостроительной и других отраслей промышленности.