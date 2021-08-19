Мосгорсуд 8 сентября рассмотрит иски издательства "Эксмо" к Telegram и Apple

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Московский городской суд 8 сентября приступит к рассмотрению по существу гражданских исков о защите авторских прав издательства "Эксмо" к мессенджеру Telegram и компании Apple, сообщили ТАСС в суде.

"По итогам проведенной в четверг беседы судебное заседание назначено на 8 сентября 10:30 мск", - сказал собеседник агентства.

20 июля издательство "Эксмо" подало иски к Telegram и Apple о защите авторских или смежных прав в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети Интернет. На стадии досудебной подготовки определением судьи Мосгорсуда было удовлетворено заявление ООО "Издательство "Эксмо" о принятии предварительных обеспечительных мер, направленных на обеспечение защиты авторских и смежных прав на литературные произведения "Ни Сы" Джен Синсеро, "Мара и морок" Лии Арден, размещенные на страницах мобильного приложения Telegram.