На Кубани обнаружили 10 захоронений при раскопках памятника федерального значения

КРАСНОДАР, 19 августа. /ТАСС/. Археологи обнаружили 10 захоронений различных эпох при раскопках четырех курганов, которые относятся к памятнику археологии федерального значения, сообщили журналистам в пресс-службе администрации Краснодарского края в четверг.

"Специалисты исследуют территорию площадью около 2 га в окрестностях станицы Динской, на которой расположены четыре кургана с захоронениями разных эпох. В каждом из курганов уже обнаружили более 10 захоронений различных исторических эпох. Центральные погребения, над которыми изначально сооружались курганные насыпи, относятся к раннему бронзовому веку - третьему тысячелетию до нашей эры", - говорится в сообщении пресс-службы.

Уточняется, что территория относится к памятнику археологии федерального значения, высота центрального кургана достигает 7 м. По данным пресс-службы, исследование позволит ученым получить больше знаний о культуре народов Северного Кавказа и Кубани в эпоху бронзы и раннего железного века.