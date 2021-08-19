Более 150 ученых и общественных деятелей выступят на марафоне "Новое знание" 1-3 сентября

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Более 150 выдающихся ученых и общественных деятелей примут участие во II марафоне "Новое знание", который пройдет 1-3 сентября. Об этом сообщила в четверг пресс-служба общества "Знание".

"Мероприятие будет приурочено ко Дню знаний, в роли лекторов и наставников выступят свыше 150 выдающихся российских и зарубежных ученых, государственных и общественных деятелей, авторитетных врачей, а также звезды мировой культуры и спорта, историки, изобретатели, публицисты и успешные предприниматели", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что марафон будет иметь насыщенную программу лекций и дискуссий, которую дополнят дебаты, мастер-классы, а также онлайн-экскурсии в театры и музеи, образовательные центры, офисы крупнейших российских компаний.

По данным организаторов, мероприятие будет включать шесть тематических треков, распределенных по городам. В частности, площадка в Москве примет трек "Знание", в Санкт-Петербурге - "Спорт", в Казани - "Цифровой мир и медиа", в Нижнем Новгороде - "История и культура", во Владивостоке - "Бизнес", в Сочи - "Наука и технологии". Все мероприятия марафона будут транслироваться на специальном сайте https://marathon.znanierussia.ru, а также в группе общества "Знание" в "ВКонтакте", - говорится в сообщении.

"Новое знание" дает шанс молодым людям пополнить свою копилку знаний, расширить кругозор и стать уверенней в себе и своих возможностях. Это будет наш второй марафон, мы ожидаем еще больше именитых гостей и интересных тем для обсуждения. На нашем марафоне можно получить достоверные знания в формате живого диалога у самых известных и признанных во всем мире умов нашего времени. Это лучшие профессионалы в своей области, чей талант и успех прошли проверку временем", - подчеркнул генеральный директор общества "Знание" Максим Древаль.

Первый марафон прошел в мае, его трансляции в интернете набрали свыше 70 млн просмотров.

Общество "Знание"

26 марта на заседании наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможностей" с участием президента России Владимира Путина победитель конкурса "Лидеры России. Политика" Максим Древаль предложил идею создания современной и технологичной платформы знаний, которая бы опиралась на уникальный просветительский опыт и традиции, имевшиеся в Советском Союзе. В качестве примера такой деятельности было приведено общество "Знание". Глава государства поддержал эту идею.

12 мая в Москве состоялся III съезд российского общества "Знание", на котором был утвержден новый руководящий состав организации и определены дальнейшие векторы ее деятельности. В соответствии с решениями съезда председателем наблюдательного совета был избран первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко.