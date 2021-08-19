Студенты новосибирских вузов будут обучаться в смешанном формате

НОВОСИБИРСК, 19 августа. /ТАСС/. Студенты вузов Новосибирской области в новом учебном году будут обучаться в смешанном формате, совмещая очную и дистанционную формы. Об этом сообщил министр образования региона Сергей Федорчук в пресс-центре ТАСС в четверг.

Новосибирск входит в число лучших студенческих городов мира по версии британской компании Quacquarelli Symonds ("Квакварели Саймондс", QS) в 2021 году. В городе располагается ряд крупных вузов, а также десятки научных институтов.

"Вчера мы на совете ректоров это обсуждали. Нужно организовать процесс обучения так, что если кто-то заболеет, то должна быть возможность посадить ребят на карантин. Они автоматически должны попадать на дистант. Для того, чтобы минимизировать такие риски, мы договорились работать в смешанном формате, то есть лекционные занятия будут проходить в дистанционной форме, а все практические занятия будут проходить офлайн", - сказал он.

Федорчук пояснил, что все непривитые иностранные студенты будут обучаться дистанционно. Ранее он заявил о том, что для школьников в регионе учебный год начнется в очном формате.

11 июня в области впервые с марта выявили более 100 новых случаев заражения коронавирусом. В середине июня в Новосибирске из-за ухудшения эпидемической обстановки было отменено празднование Дня города и проведение выпускных вечеров с массовым участием школьников. Губернатор Андрей Травников рекомендовал исключить проведение массовых мероприятий. По данным оперативного штаба на утро 19 августа, в регионе зарегистрированы 56 374 случая коронавируса (+187 за сутки), в том числе у 4 301 ребенка. 46 701 пациент выздоровел (+112 за сутки).