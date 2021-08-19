Свыше 50 липецких школьников торжественно получили первые паспорта в канун Дня госфлага РФ

ЛИПЕЦК, 19 августа. /ТАСС/. Свыше 50 школьников Липецкой области, отличившихся в учебе, науке, спорте, творчестве и общественной деятельности торжественно получили свои первые в жизни паспорта в преддверии Дня государственного флага РФ.

"В первую очередь, это ответственность перед страной за то, что вы делали и еще сделаете на благо общества и государства", - сказал в четверг на церемонии вручения документов глава администрации региона Игорь Артамонов. Он отметил, что мероприятие проходит в рамках всероссийской акции "Мы - граждане России". "Своими достижениями вы прославляете Липецкую область, уверен, что вам предстоит приумножить мощь и славу нашей Родины, пусть этот шаг в новую жизнь принесет вам удачу и возможности для покорения очередных вершин", - подчеркнул Артамонов.

Как пояснили в пресс-службе областной администрации, акция "Мы - граждане России!" направлена на формирование уважительного отношения молодых людей к главному документу в жизни каждого человека - паспорту, а также на поощрение школьников, добившихся значительных успехов на региональном, всероссийском и международном уровнях. Говоря о тех, кто сегодня получил паспорта в торжественной обстановке, в пресс-службе заметили, что со всей области на церемонию приехали 55 школьников - активистов детских и юношеских организаций, победителей и лауреатов международных фестивалей, всероссийских конкурсов, предметных олимпиад и спортивных состязаний.