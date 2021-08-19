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В Болгарии из-за вспышки африканской чумы свиней уничтожат 13 тыс. голов скота

На территории фермы введен жесткий карантин

СОФИЯ, 19 августа. /ТАСС/. Очаг африканской чумы свиней (АЧС) зафиксирован на ферме, находящейся в населенном пункте Априлци в районе города Пазарджик в Болгарии. Как сообщило Агентство по безопасности продуктов питания, из-за опасного заболевания на ферме будет уничтожено все поголовье животных.

"В свинокомплексе находятся 13 тыс. животных разного возраста, которые будут уничтожены гуманным способом, предстоит проведение дезинфекционных и карантинных мероприятий для предотвращения распространения заболевания", - говорится в сообщении.

Болгарское "Дарик-радио" уточняет, что уничтожение животных началось в четверг, а на территории комплекса введен жесткий карантин.

Африканская чума свиней - инфекционное заболевание с инкубационным периодом до двух недель, его переносчики - зараженные или уже выздоровевшие животные. Как правило, вирус попадает в организм через пищу, раны на коже, слизистую оболочку, укусы насекомых. Случаев заражения человека этой инфекцией прежде зарегистрировано не было, однако ученые не исключают риска заболевания, поскольку вирус развивается непредсказуемо и возможно увеличение его разновидностей.

АЧС считается исключительно серьезным заболеванием, которое при дальнейшем распространении может принести серьезный ущерб национальной и международной торговле, привести к закрытию животноводческих комплексов.

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