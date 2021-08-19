ВЦИОМ: 93% жителей Крыма положительно оценивают воссоединение с Россией

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Крымчане уверены в своем выборе, который они сделали в 2014 году, проголосовав за воссоединение с Россией. Спустя семь лет 93% жителей полуострова положительно оценивают факт того, что Крым стал частью Российской Федерации, свидетельствуют данные обнародованного в четверг опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

"Воссоединение Крыма с Российской Федерацией положительно оценивают 93% крымчан, отрицательно к этому событию относятся 4% опрошенных", - говорится в сообщении ВЦИОМ.

Оценивая состояние Крыма за годы его нахождения в составе Украины и в составе Российской Федерации, абсолютное большинство жителей полуострова (89%) убеждены, что более успешно Крым развивается сейчас, когда стал частью Российской Федерации, 2% полагают, что более успешно он развивался в составе Украины, а 4% считают, что ни тогда, ни сейчас Крым не развивается. Подавляющее большинство крымчан (88%) поддержали бы присоединение Крыма к Российской Федерации, 5% поддержали бы статус Автономной Республики Крым в составе Украины, а 7% затруднились ответить.

Большинство крымчан (70%) отметили, что воссоединение Крыма с Россией положительно сказалось на их жизни и жизни их семей, 16% ответили, что это событие не сказалось на их жизни, а 9% считают, что сказалось отрицательно. Положением дел в Республике Крым довольны три четверти ее жителей (75%), 21% - недовольны. Подавляющее большинство опрошенных (85%) отмечают, что за последние семь лет ситуация в республике улучшилась, только 5% отметили ухудшение.

Инициативный опрос ВЦИОМ проведен 11-12 августа 2021 г. В опросе приняли участие 1 600 жителей Крыма и Севастополя в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки не превышает 2,5%.

После госпереворота на Украине в марте 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса, подавляющее большинство проголосовали за воссоединение с РФ. Восемнадцатого марта 2014 года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ ратифицировало Федеральное собрание.