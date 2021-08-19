Культура Юго-Восточной Азии обогатила быт и усилила привлекательность Хайнаня

ХАЙКОУ /Китай/, 19 августа. /ТАСС/. Культура государств Юго-Восточной Азии за последние столетия существенно обогатила быт Хайнаня, который благодаря постоянным контактам с соседними странами и регионами приобрел неповторимый шарм и стал особенно привлекателен для туристов. К такому выводу пришли обозреватели газеты "Хайнань жибао" после изучения специфики культуры этого субтропического острова.

По их мнению, трансграничные контакты и прекрасный морской климат тропиков позволили Хайнаню создать собственную экзотику, предложить отдыхающим удивительные блюда и напитки, многие из которых появились в провинции благодаря китайским соотечественникам, долгое время жившим во Вьетнаме, Индонезии, Малайзии и Таиланде. Особо значительный вклад в укрепление связей этого региона КНР с другими странами сыграли жители провинции Фуцзянь, которые несколько веков назад облюбовали восточное и западное побережье острова, где проходят важные торговые маршруты из Африки, Ближнего Востока, Европы и Индии.

Благодаря активным контактам с соседними и более отдаленными государствами, на Хайнане появились различные архитектурные стили, новые блюда и фасоны одежды, сладости и деликатесы, а также какао, кофе и ряд сельскохозяйственных культур, выращиваемых на экваторе и в тропиках. Один из ярких примеров такого культурного разнообразия, как подчеркивают авторы "Хайнань жибао", - старинная улица Цилоу в центре города Хайкоу (административный центр провинции), созданная еще при династии Южная Сун (1127-1279) и сформировавшаяся к середине XIX века.

Как напоминают местные эксперты, не менее интересные культурно-исторические места можно осмотреть и в небольших городах Цюнхай и Ваньнин в восточной части острова. Во многом благодаря китайским мигрантам, которые после длительного пребывания за границей все же вернулись на родину, на смену батату, на протяжении столетий считавшемуся главным продовольственным товаром жителей Хайнаня, а также относительно простым блюдам из риса пришли новые кулинарные изыски, а впоследствии появились даже местные хлебобулочные изделия.

Кроме того, за счет активных международных культурно-гуманитарных контактов на Хайнане возникли новые виды сценического искусства - песни, танцы и инструментальное исполнение, которые испытали на себе большое влияние как других стран, так и прочих регионов Китая. Остров также славится многообразием наречий и диалектов, которые привлекают внимание филологов, специалистов по истории языка и сравнительному языкознанию со всего мира.

Экспериментальная зона и порт свободной торговли

13 апреля 2018 года председатель КНР Си Цзиньпин объявил о создании на Хайнане экспериментальной зоны и порта свободной торговли. Цель программы - вовлечь остров в процесс глобализации и международного распределения труда, заложить прочную инновационную базу. Администрация провинции создает привлекательные условия для инвесторов, формирует развитую научно-исследовательскую инфраструктуру. Параллельно власти прилагают большие усилия, чтобы обеспечить идеальные условия для туризма, постоянно улучшая экологию, способствуя сохранению и обогащению неповторимой культурной специфики самой южной провинции Китая.