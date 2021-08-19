Украинский регулятор решил в суде добиваться аннулирования лицензии телеканала "Наш"

КИЕВ, 19 августа. /ТАСС/. Национальный совет по вопросу телевидения и радиовещания принял решение обратиться в суд с иском об аннулировании лицензии на вещание телеканала "Наш" за трансляцию высказываний, которые якобы содержали "признаки скрытого призыва к агрессивным действиям". Об этом говорится в опубликованном в четверг сообщении регулятора.

"Регуляторный орган на заседании 19 августа рассмотрел результаты проверки лицензиатов - ООО "Наш 365", город Киев (логотип "Наш"), и ООО Наша Прага", город Киев (логотип "Макси-ТВ"). <...> Принято решение обратиться в суд с иском об аннулировании лицензии телеканалу "Наш", на "Макси-ТВ" наложен штраф", - указано в нем.

Отмечается, что 4 мая этого года телеканал "Наш" транслировал выступление лидера Коммунистической партии Украины Петра Симоненко, которая запрещена в стране, в котором было множество высказываний об Украине, которые, как утверждается, являются пропагандистскими и направлены против Украины. "Украина и ее власть, украинцы, которые отстаивают независимость государства, изображаются как последователи фашизма, раскольники православной церкви, которые начали гражданскую войну в Донбассе", - сказано в сообщении. Утверждается, что такая информация стигматизирует зрителя, формирует стереотипы, которые поощряют дискриминационное поведение в отношении власти и церкви, их представителей и верующих, подстрекает к ненависти. Указанное выступление политика позже показал и телеканал "Макси-ТВ".

Регулятор сообщил, что ранее телеканал "Наш" не заплатил выписанный ему штраф за аналогичные нарушения, поэтому комиссия решила обратиться в суд с требованием аннулировать лицензию вещателя. На телеканал "Макси-ТВ" был наложен штраф в размере около 120 тыс. гривен (почти $4,5 тыс.).

Нацсовет по ТВ неоднократно применял санкции к украинским телеканалам, обвиняя их в нарушении законодательства. В большинстве случаев нарушения касались трансляции запрещенных российских фильмов или выступлений с критикой существующего политического курса страны.