Кабмин утвердил состав оргкомитета по празднованию 300-летия со дня рождения Канта

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Правительство утвердило состав организационного комитета по подготовке и проведению празднования трехсотлетия со дня рождения Иммануила Канта. Такое распоряжение опубликовано в четверг на официальном портале правовой информации.

"В целях подготовки к проведению в 2024 году празднования 300-летия со дня рождения И. Канта образовать организационный комитет и утвердить его состав", - говорится в документе.

Председателем оргкомитета назначен вице-премьер Дмитрий Чернышенко, его заместителями на этой позиции стали губернатор Калининградской области Антон Алиханов и глава Минобрнауки Валерий Фальков. Всего в состав оргкомитета вошли около 20 госслужащих и представителей научного сообщества.

Президент России Владимир Путин в мае поручил правительству в трехмесячный срок создать оргкомитет по подготовке к празднованию 300-летия со дня рождения Канта. Кроме того, кабмин совместно с Российской академией наук должен разработать план основных мероприятий по проведению празднования.

Иммануил Кант, родоначальник немецкой классической философии, родился 22 апреля 1724 года в Кенигсберге (ныне Калининград). Кант выдвинул гипотезы о существовании других галактик, образовании Солнечной системы из газового облака, естественном развитии человеческих рас, доказал замедление суточного вращения Земли. Автор трудов "Критика чистого разума", "Критика практического разума", "Критика способности суждения" и других.