Эксперт считает, что явка на предстоящих выборах в Госдуму ожидается выше, чем на прошлых

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Явка на выборах в Госдуму в сентябре 2021 года может быть выше, чем на выборах в 2016 году. Такой прогноз озвучил в ходе круглого стола по итогам регистрации кандидатов в депутаты Госдумы руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

"Мы исходим из уровня мобилизации 50%. Почти 48% была явка на прошлых выборах в Госдуму, в 2016 году. Сегодня мы имеем трехдневное голосование и дистанционное электронное голосование как еще один инструмент мобилизации, поэтому можно говорить о том, что весьма вероятно повышение уровня явки в промежутке между 48% и 52%", - сказал Чеснаков.

По его словам, все будет зависеть о того, насколько "разгоряченной будет повестка, потому что на явку очень сильно влияет не только деятельность самих политических партий, но и внимание граждан к разного рода фобиям, процессам, которые сопровождают избирательную компанию". "В этой связи могут сыграть разного рода неожиданные моменты", - отметил Чеснаков.

Вместе с тем он подчеркнул, что прогнозы по явке должны дать социологи. "И от того, какие они прогнозы дадут по явке, к концу августа можно будет рассчитывать в том числе и уровень мобилизационной активности политических партий", - сказал эксперт.

Эксперт также отметил, что пока не увидел каких-то ярких событий, которые сформировали бы особый интерес у неопределившихся избирателей к новым партиям. "Думаю, что за две недели до начала голосования можно будет уже с большой долей вероятности говорить о тех или иных перспективах малых партий. Все зависит от них, все в их руках", - подчеркнул Чеснаков.

Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они будут проходить в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.