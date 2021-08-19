В районе аэропорта Симферополя за два часа выпало более половины месячной нормы осадков

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 августа. /ТАСС/. Синоптики зафиксировали сильный дождь на метеостанции в аэропорту Симферополя, где за два часа выпало более половины месячной нормы осадков. Об этом сообщил ТАСС в четверг дежурный синоптик Крымского гидрометцентра.

Из-за ливня на прилет в Крым задержаны девять самолетов. Командиры двух воздушных судов приняли решение приземлиться на запасном аэродроме в Анапе.

"В Симферополе (на одной из метеостанций - прим. ТАСС) выпало 57 мм за два часа - это очень сильный дождь. Норма на метеостанции в аэропорту Симферополя - 41 мм. В аэропорту был просто сильный дождь - 23 мм", - сказал собеседник агентства.

Бригады коммунальщиков откачивают воду с двух подтопленных территорий Симферополя, сообщается в четверг на сайте администрации города. "Бригада "Города" производит откачку воды с подтопленных участков в поселке Грэсовский: на улице Яблочкова и в переулке Марсовый (в районе аэропорта - прим. ТАСС). В связи с обильным выпадением осадков сотрудники МБУ "Город" переведены в режим повышенной готовности", - приводятся в сообщении слова директора предприятия "Город" Антона Гумена. Уточняется, что в ликвидации последствий непогоды задействовано четыре сотрудника и одна единица специализированной техники.

Пользователи публикуют в соцсетях видео подтопленных улиц города в районе железнодорожного вокзала, автомобилей, движущихся по капот в воде.

ГУ МЧС России по Крыму ранее распространило предупреждение о дожде и ветре до 25 м/с на четверг и пятницу.