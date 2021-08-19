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Водоснабжение поселка под Симферополем ограничили из-за подтопления после ливня

Подачу воды прекратили до 00:00

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 августа. /ТАСС/. Предприятие "Вода Крыма" ограничило водоснабжение поселка городского типа Грэсовский (ГРЭС) под Симферополем из-за высоких нагрузок на канализационную сеть после ливня, сообщается на странице организации во "ВКонтакте".

"В связи с высокими эксплуатационными нагрузками на канализационную сеть в пгт ГРЭС, вызванными обильными осадками, 19 августа до 24:00 будет ограничено водоснабжение пгт ГРЭС", - говорится в сообщении.

Ранее в администрации Симферополя сообщили, что бригада коммунальщиков производит откачку воды с подтопленных участков в поселке Грэсовский: на улице Яблочкова и в переулке Марсовый.

ГУ МЧС России по Крыму ранее распространило предупреждение о дожде и ветре до 25 м/с на четверг и пятницу.

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