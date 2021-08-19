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Пандемия COVID-19

В школах Адыгеи новый учебный год планируют начать в очной форме

По словам главы региона Мурата Кумпилова, школам республики выделили средства на обеспечение их рециркуляторами и другими средствами, необходимыми по требованиям Роспотребнадзора в условиях пандемии

ТАСС, 19 августа. Власти Адыгеи не планируют вводить дистанционное обучение в школах и намерены начать новый учебный год в очной форме, заявил глава региона Мурат Кумпилов в ходе прямой линии в четверг.

"С 1 сентября мы не планируем дистанционное обучение: мы видим качество образования при дистанционном обучении и при очном, хотим начать учебный год в обычном режиме, для этого мы готовим образовательные учреждения. Очное обучение будет у школьников", - сказал Кумпилов.

Он добавил, что в прошлом году из бюджета выделялись средства на оборудование школ рециркуляторами и другими средствами, необходимыми по требованиям Роспотребнадзора. Также он выразил уверенность, что вакцинация населения будет способствовать улучшению эпидемиологической обстановки в республике. 

Теги
РоссияКумпилов, Мурат КаральбиевичАдыгеяПандемия COVID-19
Пандемия COVID-19
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