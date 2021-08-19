Кубань сократит поставки медицинского кислорода в регионы и получит допобъемы из Ростова

КРАСНОДАР, 19 августа. /ТАСС/. Краснодарский край из-за роста потребления медицинского кислорода сократит его поставки за пределы региона, а также запросит дополнительный объем поставки из Ростова-на-Дону, сообщили журналистам в пресс-службе администрации Краснодарского края в четверг.

В июле в крае зафиксировали максимальные значения заболеваемости ковидом за все время с начала пандемии - 265 случаев в сутки. В крае развернуто 28 ковидных госпиталей.

"Руководитель департамента промышленной политики Иван Куликов проинформировал, что предприятия региона работают на пределе возможностей. ЗАО "Кубаньтехгаз" сократит поставки кислорода за границы Краснодарского края. У производителя высвободится порядка 50 тонн кислорода в неделю, которые направят на потребности региона. Также достигнута договоренность о поставках дополнительного объема кислорода на Кубань из Ростова-на-Дону", - говорится в сообщении пресс-службы.

По данным вице-губернатора Анны Миньковой, в крае растет объем его потребления, на текущей неделе была угроза срыва поставки кислорода в один из госпиталей, ситуация по поставке стабилизировалась. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил держать ситуацию с обеспечением региональных госпиталей медицинским кислородом на контроле.

Медицинский кислород в крае производят четыре предприятия: ООО "Кубаньтехгаз" (г. Краснодар), Кислородная станция ООО "Абинский электрометаллургический завод" (г. Абинск), ООО "Новороссийский кислородный завод" (г. Новороссийск), ООО "Вист" (г. Новороссийск). Суммарно они изготавливают порядка 188 тонн кислорода в сутки. За пределы Краснодарского края кислород направляют в Крым, Ростовскую область и Ставропольский край, Адыгею, Дагестан, Чеченскую Республику, Кабардино-Балкарию, Карачаево-Черкесию и Ингушетию.

По данным оперативного штаба края, по состоянию на четверг, за сутки зафиксированы 252 заразившихся коронавирусом, всего за время пандемии - СOVID-19 подтвердился у 63 941 человека, 48 458 пациентов выздоровели и выписаны из больниц, 4 833 человека умерли, 101 пациент находится в тяжелом состоянии на ИВЛ, девять - на установках насыщения крови кислородом (ЭКМО).