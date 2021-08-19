Титов заявил, что защита Калви дополнит апелляционные жалобы на обвинительный приговор

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 августа. /ТАСС/. Защита основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви, осужденного на 5,5 года условно за растрату 2,5 млрд рублей, и других фигурантов дела подала лишь предварительные апелляционные жалобы, которые в дальнейшем будут дополнены. Об этом сообщил в четверг ТАСС уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов в ходе рабочей поездки в Ростовскую область.

"В настоящее время сторона защиты еще не получила всех материалов приговора, поэтому поданы предварительные апелляционные жалобы, которые в дальнейшем, конечно, будут дополнены", - сказал Титов.

Он напомнил, что Калви последовательно заявлял о своей невиновности, поэтому "обжалование обвинительного приговора было ожидаемо". "Как ни декларативно это звучит, но, конечно, сторона защиты рассчитывает на справедливое и объективное решение. И мы все на это рассчитываем, в том числе и потому, что на это дело сейчас пристально смотрят все потенциальные иностранные инвесторы", - добавил Титов.

Калви ранее был осужден на 5,5 года условно за растрату 2,5 млрд рублей, Дельпаль приговорен к 4,5 года колонии условно, Алексей Кордичев - 3,5 года условно, Ваган Абгарян - 4,5 года условно, Максим Владимиров - 4 годам условно, Иван Зюзин - 5 годам условно, Александр Цакунов - 4 годам условно. Испытательный срок им установлен в 5 лет. Приговор не вступил в силу до рассмотрения жалоб Мосгорсудом.

Уголовное дело о хищении 2,5 млрд рублей у банка "Восточный", основным фигурантом которого стал Майкл Калви, возбуждено СК РФ 13 февраля 2019 года на основании поданного в ФСБ заявления от члена совета директоров банка Шерзода Юсупова.

По данным следствия, Калви организовал схему, в результате которой кредит в размере 2,5 млрд рублей, полученный ПКБ от банка в 2015 году, был зачтен уступкой акций, стоимость которых была оценена в сумму кредита, тогда как их реальная стоимость составляла 600 тыс. рублей. Защита подсудимых оспаривала такую оценку акций, ссылаясь на отсутствие у следствия результатов финансовой экспертизы. Калви отрицал вину и назвал уголовное преследование незаконной попыткой миноритариев "Восточного" решить корпоративный спор.