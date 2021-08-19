Республиканская больница Северной Осетии начала прием больных COVID-19

ВЛАДИКАВКАЗ, 19 августа. /ТАСС/. Республиканская клиническая больница Северной Осетии в четверг начала прием больных с коронавирусной инфекции, сообщили в пресс-службе Минздрава региона.

"С сегодняшнего дня Республиканская клиническая больница (РКБ) начинает прием пациентов с новой коронавирусной инфекцией. На базе семиэтажного корпуса развернуто 460 инфекционные и 42 реанимационные койки. При этом региональный сосудистый центр продолжит функционировать в двухэтажном отдельном корпусе", - говорится в сообщении ведомства.

Также отмечается, что Республиканская клиническая больница скорой медицинской помощи (РКБСМП), где ранее из-за инцидента на магистральной линии подачи кислорода погибли пациенты, прекращает прием больных с коронавирусом.

"Изменения в маршрутизации пациентов вынужденные и носят временный характер", - добавили в пресс-службе министерства.

По данным врио главы республики Сергея Меняйло, причиной ЧП с гибелью 11 человек в больнице стал прорыв трубы под землей. Врио министра здравоохранения региона Сослан Тебиев уточнил, что прорыв произошел на глубине около 1,5 м и сопровождался хлопком. По факту происшествия начата проверка. Пациенты больницы были переведены на резервное обеспечение кислородом.