В фестивале "Эко-берег - 2021" в Ульяновске примут участие лучшие архитекторы СНГ

УЛЬЯНОВСК, 19 августа. /ТАСС/. Проекты благоустройства прибрежных территорий реки Свияги в Ульяновске представят лучшие архитекторы РФ на Международном архитектурном фестивале "Эко-берег - 2021", который открылся в четверг. Как сообщил журналистам председатель Союза архитекторов РФ Николай Шумаков, фестиваль проводится в десятый раз.

Соглашение об организации мероприятия было подписано в феврале на заседании совета по вопросам архитектурной и градостроительной деятельности региона.

"Ровно 10 лет назад, в 2011 году, Ульяновск получил статус "Культурная столица Содружества независимых государств". К этому юбилею мы приурочили Десятый международный фестиваль "Эко-берег". Более того, мы на этот фестиваль пригласили максимальное количество гостей, в основном это именитые, очень известные архитекторы из стран Содружества. Тут есть и латыши, и киргизы, и казахи, и белорусы, и дальнее зарубежье - сербы и чехи, представители Грузии и Армении", - сказал Шумаков.

Председатель Союза архитекторов РФ добавил, что в рамках фестиваля пройдут сразу три конкурса - по созданию временных береговых сооружений, по обустройству 7,5 км берега реки Свияги и фотоконкурс. "Я так думаю, что [проекты] победителя или второго и третьего призеров лягут в основу уже следующей стадии проектирования - обустройства [берега] реки Свияги. Это очень важно, потому что свежие идеи, идеи не ульяновцев лягут в основу будущего проекта", - пояснил Шумаков.

По его словам, на архитектурные конкурсы из огромного количества заявок отобраны 14 участников. "На фестиваль прописана очень четкая программа, которая включает в себя прежде всего конкурс, если возможно - смотр-конкурс реализованных проектов по обустройству береговой линии, спортивные состязания. В Ульяновске будет волейбол и регата, она состоится завтра. И вторая по значимости, это, конечно, конференция (научная конференция "Комплексное формирование инфраструктуры прибрежных территорий как ресурс развития городской среды"). На конференцию приехало очень много спикеров - это высококлассные специалисты, которые занимаются именно этой тематикой - обустройством береговых, прибрежных территорий", - уточнил председатель Союза архитекторов РФ.

Фестиваль "Эко-берег" был учрежден Союзом московских архитекторов в 2010 году для привлечения внимания широкой общественности и профессиональных кругов к перспективам и инновационным идеям развития прибрежных территорий и созданию комфортной среды жизнедеятельности человека. За прошедшие годы в фестивале приняли участие архитекторы более чем из 50 стран. По итогам мероприятий достигнуты договоренности и разработаны программы в области развития многостороннего сотрудничества.