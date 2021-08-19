ОНФ: цифровые инструменты контроля за школьным питанием планируется создать в регионах РФ

САРАНСК, 19 августа. /ТАСС/. Цифровые инструменты родительского контроля за школьным питанием планируют в следующем году создать в регионах России. Об этом в четверг сообщил журналистам руководитель Бюро расследований Общероссийского народного фронта (ОНФ) Валерий Алексеев.

"Одна из проблем, с которой мы столкнулись, состоит в том, что у родителей иногда просто не хватает времени [заниматься контролем организации питания в школах]. Многие говорили о том, что нужны еще инструменты. Мы рассчитываем, что в следующем году, помимо горячих линий, которые организованы Минпросвещения совместно с ОНФ и Роспотребнадзором, появятся более продвинутые цифровые инструменты, чтобы родители могли, например, напрямую видеть, чем кормят детей, могли прийти в школу с помощью цифровых технологий", - сказал Алексеев после пленарного заседания I Всероссийского родительского форума по вопросам школьного питания, который проходит в Саранске.

Он также рассказал, что только за последний месяц ОНФ с помощью Россельхознадзора выявил больше 100 нарушений в работе поставщиков продуктов питания в школы.

I Всероссийский родительский форум по вопросам школьного питания проходит 19 и 20 августа в Саранске, для участия в нем зарегистрировались более 3 тыс. человек из 85 регионов. На форуме планируют обсудить вопросы родительского контроля за организацией школьного питания, улучшения качества питания, логистики, выбора поставщиков продуктов.