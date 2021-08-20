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В работе третьего по величине банка Японии произошел сбой

Клиенты Mizuho не могут совершать переводы денег через операторов отделений по всей стране

ТОКИО, 20 августа. /ТАСС/. Сбой в работе систем третьего по величине банка Японии Mizuho произошел в пятницу. Об этом сообщается на его официальном сайте.

Отмечается, что в настоящее время клиенты не могут совершать переводы денег через операторов отделений по всей стране. Вместе с тем подобная услуга доступна в банкоматах и интернет-банке.

Руководство Mizuho приносит извинения за неудобства и обещает восстановить работу всех систем в кратчайшие сроки. В марте текущего года из-за сбоя перестали работать около 3 тыс. банкоматов Mizuho. Причиной стала ошибка в системе хранения данных по транзакциям.

Mizuho входит в тройку крупнейших банков Японии, размер его общих активов составляет около 193 трлн иен (около $1,75 трлн).

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