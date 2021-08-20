В Приамурье от воды освободились около 30 жилых домов и более 140 приусадебных участков

БЛАГОВЕЩЕНСК, 20 августа. /ТАСС/. Около 30 жилых домов и более 140 участков освободились в Амурской области от воды за минувшие сутки. Больше всего домов и участков подтоплено в селах Благовещенского района Владимировка и Усть-Ивановка, сообщается в пятницу на сайте Главного управления МЧС по Амурской области.

"В Приамурье от воды освободились 28 жилых домов и 143 приусадебных участка. Подтопленными остаются 172 жилых дома и 1 246 приусадебных участков. Частично подтоплено 15 участков автомобильных дорог", - говорится в сообщении.

Больше всего жилых домов и приусадебных участков находится в селах Владимировка и Усть-Ивановка Благовещенского района - 102 дома и 710 участков. Без автомобильного сообщения остаются 10 населенных пунктов в Зейском, Ромненском, Серышевском, Михайловском, Архаринском, районах.

По данным пресс-службы правительства региона, дорожники приступают к ремонту дорог на тех участках, где вода отступает. "В первую очередь приступаем к восстановлению дорог, где проходят школьные маршруты", - цитирует пресс-служба слова министра транспорта области Александра Зеленина.

По данным Амурского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в области на реках сохраняется тенденция понижения уровней воды на 1-21 см, местами на Зее и среднем Амуре на 25-61 см за сутки.

В Амурской области проходит вторая волна паводка, вызванная обильными осадками. Пострадавшими признаны 1,3 тыс. человек. За весь период паводков были подтоплены 1 586 жилых помещений, повреждены 488 км автомобильных дорог, 39 мостов, 107 водопропускных труб. Правительство региона оценило общий ущерб от стихии в 6,2 млрд рублей, в регионе введен режим ЧС федерального характера.