В детский центр "Океан" прибыли 70 детей из пострадавших от пожаров районов Якутии

ВЛАДИВОСТОК, 20 августа. /ТАСС/. Всероссийский детский центр "Океан", расположенный на берегу Японского моря, в пятницу принял 70 детей из районов, пострадавших от природных пожаров в Якутии. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре "Океана".

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"Сегодня на реабилитацию и отдых прибыли 70 детей из Якутии. Они пробудут в центре до 20 сентября, здесь начнут учебный год. До 31 августа дети будут на отдыхе-реабилитации, для них будут организованы прогулки, посещения пляжа, развлекательные, досуговые мероприятия. С 1 сентября у них начнется учебный год, они будут ходить в школу, а также участвовать в тематической (экологической) программе "Амурский бархат", - сообщили в пресс-центре.

Центр имеет большой опыт реабилитации детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Ранее Минпросвещения России обеспечило путевками 50 школьников из затопленных районов Амурской области. Осенью в центр приедут 150 детей из Забайкальского края.

Центр "Океан" создан в 1983 году в окрестностях Владивостока. Это один из четырех детских центров России наряду с "Артеком", "Орленком" и "Сменой". Ежегодно в нем отдыхают около 17 тыс. детей. Большинство из них получают путевки бесплатно - это награды за научные или творческие достижения, активность в школьном самоуправлении или патриотической деятельности.