Из Сахалина вылетел первый рейс "Авроры" по маршруту "Южно-Сахалинск - Советская Гавань"

ТАСС, 20 августа. Первый рейс единой дальневосточной авиакомпании "Аврора" по маршруту "Южно-Сахалинск - Советская Гавань" (Хабаровский край) состоялся в пятницу. Самолет из аэропорта Южно-Сахалинска вылетел в 15:00 по местному времени (07:00 мск), сообщается на сайте аэропорта.

"Самолет авиакомпания "Аврора" совместно с партнером-оператором авиакомпанией "Авиашельф" вылетел в Советскую Гавань, время вылета 15:00", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы авиакомпании "Аврора", рейсы по маршруту "Южно-Сахалинск - Советская Гавань" будут выполняться два раза в неделю, по понедельникам и пятницам. Направление будут обслуживать воздушные суда DHC-6. Стоимость авиабилета экономического класса составляет 2,2 тыс. рублей в одну сторону.

Глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков в конце июля сообщал, что многие социально значимые маршруты в рамках единой дальневосточной авиакомпании либо являются абсолютно новыми, либо полеты по ним не осуществлялись со времен СССР. Чтобы построить в ДФО региональную сеть воздушных перевозок, объединенная авиакомпания "Аврора" в течение пяти лет пополнит парк 45 отечественными самолетами.

По словам вице-премьера правительства РФ - полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева, единая дальневосточная авиакомпания даст новое развитие авиационной маршрутной сети, повысит транспортную доступность регионов российского Дальнего Востока, поможет улучшить качество и уровень сервиса пассажирских авиаперевозок.