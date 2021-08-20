Австралийский регулятор разрешил применение сотровимаба для лечения COVID-19

СИДНЕЙ, 20 августа. /ТАСС/. Австралийское Управление терапевтических товаров (Therapeutic Goods Administration, TGA) одобрило применение препарата для лечения COVID-19 сотровимаб (Sotrovimab, VIR-7831) британской фармацевтической компании GSK (GlaxoSmithKline) и ее американского партнера Vir Biotechnology. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в пятницу на сайте фармрегулятора.

"Управление терапевтических товаров предоставило предварительное одобрение GlaxoSmithKline для препарата Sotrovimab, что делает его вторым лекарством для терапии COVID-19, получившим одобрение регулирующих органов Австралии. Препарат также будет включен в государственный реестр терапевтических товаров, разрешенных для лечения взрослых и подростков в возрасте от 12 лет и старше, вес которых превышает 40 кг", - указано в заявлении регулятора.

В TGA отметили, что Sotrovimab снижает вероятность госпитализации или смерти пациентов с COVID-19 легкой и средней степени тяжести, которым не требуется искусственная вентиляция легких. К настоящему моменту правительство Австралии закупило 7,7 тыс. доз препарата для обеспечения национального запаса лекарств от COVID-19.

VIR-7831 - препарат на основе одного типа моноклональных антител - клонированных молекул, вырабатываемых иммунной системой и способных связать и нейтрализовать возбудитель определенного заболевания. В марте разработчики лекарства сообщили, что больные COVID-19 хорошо переносят терапию. В конце мая использование препарата было одобрено в США, а в начале июня - в ОАЭ и Кувейте. 28 июля Еврокомиссия (ЕК) подписала контракт на закупку 220 тыс. доз препарата Sotrovimab для 16 государств - членов ЕС.