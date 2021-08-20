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Минобороны России передаст Амурской области плавающие транспортеры для ликвидации ЧС

Технику можно использовать для борьбы с паводками и пожарами

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу принял решение о передаче Амурской области пяти плавающих транспортеров, которые будут использовать для борьбы с паводками, тушения пожаров и ликвидации последствий стихийных бедствий. Об этом в пятницу сообщили журналистам в военном ведомстве.

"В соответствии с обращением губернатора Амурской области министром обороны России генералом армии Сергеем Шойгу принято решение о передаче региону высвобождаемой военной техники для оказания помощи в борьбе с паводками. Амурской области передается пять плавающих транспортеров ПТС-М, которые будут использованы для оказания помощи населению, прежде всего в борьбе с паводками, тушении пожаров и ликвидации последствий стихийных бедствий", - сказали в министерстве.

Плавающий транспортер ПТС предназначается для переправы личного состава и материальных средств через широкие водные преграды по пересеченной и заболоченной местности. Техника широко применяется при проведении спасательных работ и ликвидации последствий в зонах наводнений и подтоплений.

Теги
Шойгу, Сергей КужугетовичРоссияАмурская область
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